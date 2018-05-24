老爺車巡邏不安全 中市府補助龍井區2里汰換巡守隊車輛

2018-05-24 16:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府今年編列395萬元預算，補助守望相助隊進行老舊車輛汰換。龍井區竹坑里及麗水里守望相助隊巡邏車超過13年以上，在巡守時常半路拋錨，民政局特補助經費汰舊換新，隊員們對從此不用開老爺車進行巡守，都很開心。

台中市有常年守望相助隊有234隊，春安則有74隊，肩負著協助政府巡守地方治安的責們，但有些守望相助隊的車輛早已老舊，超過15年以上，但因礙於經費，眾人只好每晚開著破舊的車子進行巡守。

市府今年編列395萬元預算，補助老舊守望相助車的汰換，預計可汰換15部，由政府補助49%，守望隊則自籌51%，今年上半年加上竹坑及麗水里，已補助10部車輛，下半年則約可補助5輛。

民政局地方自治科長洪靖欽表示，市府相當重視守望相助隊隊員的安全，市長林佳龍曾表示，若需要汰換的巡守隊車輛數超過預算，市府會另覓財源來因應。

市府今天在龍井區公所前廣場舉行交車儀式，副秘書長李賢義、龍井區長戴燕如、竹坑里長許麗珠、麗水里長歐玉美皆到場見證。

2里守望相助隊原有巡邏車使用時間都10多年，尤其是麗水里巡守隊車輛更是20多年。

副秘書長李賢義表示，感謝守望相助隊為社區巡視，但在巡守的過程中，也請隊員們要注意本身的安全，今年市府目前已補助了10部老舊巡守車輛，更換好的巡守工具，讓隊員們安心巡守。

龍井區長戴燕如表示，由於巡守隊的車輛汰換有部份是要自籌，感謝地方協助。

竹坑里長許麗珠表示，巡守車輛已13年，市府補助20多萬，自己籌50多萬，感謝地方幫助，而巡守隊對治安的幫助，讓里民有安全感，尤其是就讀夜校的學生。

麗水里長歐玉美表示，車輛已20多年，常常半路拋錨 ，今天終於有新車，地方自籌款存了很久，隊員都很高興有了新車，不會再半路故障。

地方自治科長洪靖欽表示，依規定巡守車若超過15年則列為優先汰換，竹坑里因為靠近海邊，車輛較容易損壞，因此優先汰換。

民政局表示，市府關心各里守望相助隊巡邏車輛使用安全，訂定「台中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」，針對各區車齡老舊、已逾使用年限的巡邏車輛，編列預算補助新購或汰換經費，未來將持續協助守望相助隊，為市民營造更安全的生活環境。