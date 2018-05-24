扎實苦練基本功 虎尾大成商工抱回台灣國際盃髮藝比賽4冠王

虎尾大成商工抱回台灣國際盃髮藝比賽4冠王。（記者廖淑玲攝）

2018-05-24 17:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工美容科參加台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡比賽，抱回4冠王等23個獎項，尤其國際扇形冷燙動態組及國際乙級整髮動態組包辦冠、亞、季軍，獲頒團體績優獎，成績亮麗。

大成商工美容科主任鄭雅玲指出，參賽學生利用課餘時間，甚至連假日都到校積極加強練習，包括在家中也帶回練習道具自我訓練，能夠獲獎都是靠著平日努力不懈得來，絕非僥倖，孩子的認真學習值得肯定。

大成商工校長賴信成表示，該校近年來用心培訓學生參加校外各項大型比賽，培養學生現場操作實務經驗，憑著對美髮、美容的熱誠與堅持，拿下亮眼的成績，尤其23人出賽全數得獎相當難能可貴，校方感謝老師及學生的付出，才能讓學校大放異彩。

其中陳玉辰勇奪國際扇形冷燙動態組冠軍、蔡坤伶國際丙級整髮動態組冠軍、邱雅慈國際丙級整髮靜態組冠軍，最難得的是顏翠儀獲得國際乙級整髮動態組冠軍，鄭雅玲肯定學生的表現比業界專業的設計師還厲害。

賴信成指出，該校近年來大力推動高職實用技能學程及建教班，完全免學費、免雜費，強調技職導向，歡迎就讀。

獲得國際乙級整髮動態組冠軍的顏翠儀。（記者廖淑玲攝）

虎尾大成商工美容科參加台灣國際盃髮藝美容美睫美甲紋繡比賽大獲全勝。（記者廖淑玲攝）

虎尾大成商工美容科專業教室提供學生最佳實習場地。（記者廖淑玲攝）

虎尾大成商工美容科學生作品展示。（記者廖淑玲攝）

獲得國際乙級整髮動態組冠軍的顏翠儀（右），大成商工美容科主任鄭雅玲（左）肯定她比業界專業的設計師還厲害。（記者廖淑玲攝）