盼了20年 中港特定區計畫道路完工

光明街、光明東、西街計畫道路開闢工程完工，串聯港區交通。（記者張軒哲攝）

2018-05-24 15:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港特定區光明街及光明東西街計畫道路早在民國79年就完成用地徵收，卻歷經數十年無法完成開闢，影響當地交通發展。市長林佳龍上任後爭取經費加速辦理，終於在今年3月完工，當地居民不用再繞路。林佳龍今日視察指出，將盤點海線所有計畫道路案並持續開闢串聯，加上三井Outlet將於今年下半年完工，相信海線將更蓬勃發展。

台中港特定區光明街、光明東、西街計畫道路開闢工程，位於沙鹿區鹿寮里與梧棲區大庄里交界處，北銜清水區，多年來，光明街計畫道路遲遲未開闢，導致三條圳二街101巷約百餘住戶，到清水區皆須繞行8米寬三條圳二街，因街道狹小，多年來常有民眾逆向出車禍或被警察開單，台中港特定區光明街、光明東、西街去年六月動工，如今完工後，盼了20年約500公尺道路開通，居民相當開心。

建設局指出，主要為新闢光明街後段道路，並串聯光明東、西街，鄰近中華路及台灣大道8段。梧棲區大庄里長紀宗培表示，擔任里長長達20年，很隨著工程完工，這裡原本是三不管地帶，將會帶動當地的不動產價值。

建設局長黃玉霖指出，過去海線有很多土地完成徵收，但並沒有全面開闢，因此市府盤點幾十條類似情況、尚未開闢的計畫道路，並納入生活圈計畫，搭配海線副都心計畫進行道路開闢，獲內政部經費支持，讓計畫道路逐條開闢完成，光明街及光明東西街就是最好的例子。