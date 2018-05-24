女大生創豬老闆賣人肉 提醒自己勿忘人生目標

2018-05-24 15:18

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學藝術與設計學系大四生李依庭，歷經1年創作時間，完成1：120比例的袖珍藝術作品「餹人街」，其中原本該賣豬肉品的肉舖，卻站著一隻手持屠刀的豬，攤台上還掛滿「被支解的人肉」，模樣逼真駭人。她說，攤上肉宛如是沒有靈魂的軀殼，任憑宰割也毫不掙扎，盼能提醒自己勿忘人生目標。

李依庭創作的袖珍品「餹人街」，各店鋪小巧精細，乾貨、蔬菜、水果及肉品，取材都仿自真實，翻版縮製為袖珍品中最小比例的1比120，她為重現祖母帶她光顧昔日商家模樣，還親自走訪菜市場上百回，尋找兒時記憶中的店舖。

細心手巧的李依婷，仿真做任何店鋪擺設，細膩至用來包裹肉品的塑膠袋，都做到清薄透光，彷彿隨風就能飄動，就連砧板上的木質紋路也相當講究，無數刀痕刻畫清晰可見。

李依庭說，店鋪堆疊的仿真貨品，都是一點一點以樹膠捏出後上色完成，因數量精細、龐大，為呈現袖珍藝術講求的細節，一投入製作就要與世隔絕、沒日沒夜，還幾度有種永遠都做不完的幻覺，但當創作完成剎那，內心滿是感動，彷彿自己就是「店鋪老闆！」

她說，肉舖以「豬」為主角，並將分解後的人肉當作商品，其中還擺了一顆人頭，其實她並非在強調吃素觀念，而是講述當一個人失去目標、夢想後，就像是沒有靈魂的軀殼，任憑宰割，期許自己都能永保持續向前的動力，不會因遭遇挫折卻步。

東華藝設系主任廖慶華指出，今年共有40多名學生在花蓮文化創意產業園區展出「四十國中國」畢業展，上百件作品中呈現多元類別，包括繪畫、裝置藝術、服裝設計、數位設計、影像媒材等，歡迎民眾踴躍觀展，一睹學生的創意發想。