中市圖梧棲分館重啟用 空間明亮舒適

2018-05-24 14:32

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立圖書館梧棲分館啟用至今逾30年，無法符合現代圖書館的環境需求。台中市府編列預算，成功爭取中央補助，將進行內部空間、坡道、厠所及電梯也將改為無障礙標準，讓民眾擁有閱讀新體驗。今日舉行重新開館儀式。市長林佳龍表示，梧棲分館重新啟用的空間更良好，將進一步帶動地方發展。

林佳龍今日在文化局長王志誠、台中市立圖書館館長張曉玲、梧棲區長柯宏黛等人陪同下，出席梧棲分館重新開館儀式，市議員王立任、楊典忠、尤碧鈴及顏莉敏等人共襄盛舉。

活動由梧棲區南簡社區樂齡阿公、阿嬤組成的「千歲團」陶笛、中正國小幼稚園帶來「梧棲走大轎」等表演開場。林佳龍表示，市府整修梧棲分館，除使動線更加順暢、空間光線明亮外，還打造適合各分眾的使用的環境，相信重新開館的梧棲分館將廣受大、小朋友的喜愛。今年台中市有許多開設、整建的圖書館，除梧棲分館外，還包括在西屯剛興建落成啟用的溪西分館，在南屯的李科永圖書館也將啟用，更有位於水湳智慧城結合美術館與圖書館二合一的綠美圖，及豐原、潭子、外埔與大雅等圖書館，將陸續提供民眾使用。

文化局表示，梧棲分館內部空間改善工程以空間通透性，打造舒適及友善的閱讀氛圍， 1樓設有舒適閱報桌椅的報紙期刊區、樂齡區及新書展示區。2樓有海洋明亮遼闊魚型座椅、魚型天花板及造型書櫃為特色的嬰幼兒區、充滿孩童想像彩虹書櫃組成的兒童區、兒童電腦益智區及婦幼新知區，同時也增設哺乳室、親子廁所等，更加適合親子共讀。3樓則以青少年為主，動漫做為設計概念。設有青少年閱讀專區、獨立視聽空間、開架閱覽區及「海港文化」特色館藏區等。更新增二間4至8人的討論小間，符合青少年族群的多元閱讀需求。

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