11家「幽靈便當」現身北市 按圖索驥找不到

衛生局提醒，消費者勿訂購來源不明便當。（圖擷取自iMAP食藥粧網路地圖）

2018-05-24 14:28

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今天公布「網路及捷運5大路網便當訂購單專案稽查」結果，共稽查32家，有11家網頁及傳單消費資訊所載名稱、地址不正確或根本不存在，是所謂的「幽靈便當」，後續已交由北市府消保官，依消費者保護自治條例辦理，要求限期改正，逾期不改得處2萬至10萬元罰鍰，並得連續處罰。

衛生局指出，所謂的「幽靈便當」，即是便當業者為吸引消費者，隨意編造名稱、地址發送外送便當傳單，日前曾引起外界關注食安疑慮。衛局自4月啟動專案稽查，稽查「網路及捷運5大路網便當訂購單」，共計32家，發現有11家網頁及傳單消費資訊所載名稱、地址不正確或根本不存在，與實際營業場所不符。

據衛生局公布清冊，11家業者中，有8家刊載名稱與實際店名不符，包括信義區松山路刊名「好記臘味餐盒」，店名「房旺旺燒臘店 」；大安區臥龍街刊名「香味鮮、 三井屋精緻盒餐」，店名「如意餐盒 」；信義區忠孝東路5段刊名 「旺角」，店名「香都燒臘便當 」 ；松山區基隆路1段刊名「昌鴻港式燒臘、珍膳坊」，店名「港式燒臘 」 ；松山區基隆路1段刊名「左岸精緻餐盒 」，店名「左岸餐盒 」；中山區五常街刊名「牛魔王餐盒、忍者便當」，店名「馨園小吃 」；松山區光復北路刊名混血王子（舊傳單）、豐田食堂（新傳單），店名「豐米田小吃 」；松山區寧安街刊名「鼎記燒臘」，店名「香港林記燒臘店 」。

此外，有3家業者的刊載地址與實際地址不符，包括大安區的「心鮮餐盒」、「冠軍池上餐盒」，而信義區光復南路「楊記小館」則是已無營業事實。

衛生局指出，依台北市消費者保護自治條例第10條規定：「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。企業經營者違反前項規定者，執行機關應命其限期改正。」違反者，依同法第38條規定通知限期改正而逾期不改正者，得處2萬至10萬元罰鍰，並得連續處罰。

針對業者實際營業場所資訊，與傳單所列內容不符情況，由衛生局與北市府消保官共同合作，針對11張資訊不正確的傳單刊登者，參照北市消保自治條例輔導業者限期更正。

衛生局提醒，消費者勿訂購來源不明便當，稽查結果公布於iMAP食藥粧網路地圖。