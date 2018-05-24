有錢人如何定義？ 擁有這筆現金才能進富人新手村

私人銀行界認為，至少擁有2500萬美元的可投資財富，才可以讓人承受在一季、三季甚至是1、2年內深陷虧損，而也不會顯得吃力。（情境圖）

2018-05-24 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕很多人常在問，到底擁有多少資產才算是有錢人？雖然每個人對於「富有」的定義不同，但私人銀行界給了一個具有參考性的答案─2500萬美元（約新台幣7.53億），但這只能算進富人圈的「新手村」。

據《彭博》報導，私人銀行界認為，所謂的有錢人定義是至少擁有2500萬美元的可投資財富，神秘的私人銀行是專門向富有階層提供有關信託、投資、銀行、稅務諮詢等多種個人金融服務銀行；只要擁有2500萬美元，可以讓人承受在一季、三季甚至是1、2年內深陷虧損，而也不會顯得吃力。

不過《彭博》指出，在這個富者越富的時代，2500萬美元只是讓你有踏進富人圈的入場券，屬於富人圈中最低層的一群，雖然對於大部分的人來說，2500萬美元是難以想像的財富，但對精英私人銀行家而言，這只能買得起他們的基本服務。

2500萬美元只能稱為「經濟艙富人」（economy-class rich），想搭富人圈的商務艙，大概要1億美元（約新台幣30.1億元），而頭等艙要高達2億美元資產（約新台幣60.2億元），也許要有10億美元（約新台幣301億元）才有資格成為富人圈中的私人飛機階級。

現今社會貧富差距，以及有錢和真正有錢的差距因股市及私人生意所產生的財富影響而不斷擴大，連有錢人的定義都不斷更新堆高，1994年，花旗私人銀行全球首席執行官查林頓（Peter Charrington）曾說過，擁有300萬美金（約新台幣9034萬）就算有錢人，但他現在則認為：「在這世界快速發展近25年，替擁2500萬美元資產以上的人服務才被認為有超高利潤率。」