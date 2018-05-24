要求大愛重新上架「智子之心」 NCC︰絕無此事

2018-05-24 14:57

〔記者劉力仁／台北報導〕大愛電視台新戲「智子之心」，外傳中國認為其中描述日治時代的情節有美化日軍之嫌，國台辦主動「關切」後，大愛播出2集即停播，媒體報導國家通訊傳播委員會（NCC）要求大愛重新上架「智子之心」，NCC今天發新聞稿慎重澄清，尊重媒體自主，絕無要求上架之事。

NCC發言人翁柏宗表示，大愛先以其內部控管機制、戲劇品管及編審機制、節目製作自律規範、及節目部作業機制等宣稱完成「智子之心」節目拍攝，並於5月9日召開記者會宣傳該劇，但播出2集後再以部分畫面有引起誤解及爭議之虞驟然予以停播，造成觀眾收視中斷，亦使製作者及相關從業人員的創作自由受到扼阻，顯見大愛電視台內部控管機制及節目審核流程有未臻完備之處，有損害視聽眾權益之虞，昨天NCC委員會議決議，要求大愛主管下週到NCC陳述意見，就其為何未能落實內控編審機制及是否維持獨立自主維運加以說明，以瞭解為何營運不當以致有損害視聽眾權益情事。

翁柏宗強調，電視業者製播節目應回歸廣電專業營運自主精神、包容多元文化，同時落實自律與內控機制，以善盡媒體責任、維護公眾閱聽權益，這些相關精神與機制的維護，是NCC監理的重要事項，希望媒體不要輕忽。

「智」劇改編91歲慈濟志工林智惠的真實故事，以日本殖民台灣為背景，內容講述林婦18歲時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士。首集播出後，傳出中國國台辦不滿，全劇35集才播出2集就腰斬，傳出原因是中國不滿劇中內容，引起軒然大波。