五峰甜桃週末竹北新瓦屋促銷 26日限定蜜桃野餐趴

2018-05-24 14:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰、尖石原鄉農特產-甜桃，5、6月進入產季；其中，五峰鄉公所本週末（26、27日）假竹北新瓦屋展售，26日限定野餐趴活動，歡迎民眾著桃粉色系服飾參與，把握產季嚐鮮。

五峰鄉公所表示，甜桃每年5月生產，又名五月桃，該鄉五月桃種植面積原有48公頃，由於氣候異常、天然災害頻繁、樹勢老化及近期果實蠅肆虐嚴動等因素，目前實際生產面積約20公頃，以每公頃平均產值8000斤，平均每斤市價70元推算，年產值約1120萬元，以「清甜蜜桃」為名對外行銷推廣。

五峰鄉公所表示，桃農堅持土地友善耕作方式，與自然和諧共處，所產的無毒優質五月桃，配合農委會申辦生產追溯（QR-Code條碼），讓消費者了解生產者相關生產資訊。

為了讓更多民眾認識五峰五月桃，在新竹縣政府文化局支持及新竹縣農會協助下，桃農將走出部落，26、27日在竹北新瓦屋，6月2、3日在台北希望廣場，舉辦「望峰尋蜜」五峰鄉農特產業促銷活動。

其中，26日、27日兩天「Dress Pink」，穿著桃粉色系服飾參加者，有機會獲得限量冷泡茶一瓶；「555（五月、五峰、五月桃）系列闖關」，完成活動可獲得限量韓系馬卡龍冷水瓶一罐；「粉絲專頁打卡按讚」送限量沁涼扇子筆。現場還邀請店家使用五月桃原料，製做義式營養水果冰棒、手作創意甜點現場展售。

26日限定活動「蜜桃女孩野餐趴」，除歡迎愛好野餐的朋友參與野餐布置比賽，並鼓勵參賽者將五月桃加入野餐風味料理中，布置經評選為優勝者，可獲得五月桃禮盒一盒。活動詳情請上臉書「五峰五月桃」搜尋。