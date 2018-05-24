怪哉！埔里杷城排洪道鳳凰木只紅透半邊

正值鳳凰花盛開季節，南投縣埔里鎮南安路杷城排洪道旁的鳳凰木，僅有一半紅通通，一邊卻是綠油油，民眾稱奇。（記者佟振國攝）

2018-05-24 13:43

〔記者佟振國／南投報導〕正值鳳凰花開季節，一片火紅，美不勝收，但在南投縣埔里鎮杷城排洪道旁的1棵鳳凰木，僅在鄰水的一方開得紅通通，另一邊卻是綠油油，讓民眾稱奇，連生態專家也對鳳凰木如此壁壘分明的開花方式難解，真呼好特別！

每年畢業季到來，盛開的鳳凰花特別吸睛，今年5月天氣已經熱烘烘，鳳凰花也開得特別茂盛，彷彿一片紅燄火海，但在埔里鎮南安路杷城排洪道水門旁的1棵鳳凰木，其中一半的花開得火紅，另一半卻是連一朵花也沒有，只有綠葉，文史工作者潘樵看了之後表示，從小到大沒看過鳳凰木這樣的開花方式，好奇拍照PO網，網友也稱奇，希望尋求解答。

台灣生態學會理事長楊國禎指出，鳳凰木開花前要先落葉，春夏轉換的季節落葉，落完葉立刻長出花芽開花，花要開的漂亮就不能長葉子，與溫帶樹木秋天落葉過冬，春天再開花的形式是不同類型，除了鳳凰木，黃花的阿勃勒、藍花的藍花楹也都是春夏間落葉開花的。

但這棵鳳凰木的左側（北邊）枝幹生長旺盛，應還停留在幻年期，春夏轉換間沒有停止生長、落葉，就不會開花；右側（南邊）的枝幹，明顯的在開花前停止生長、落葉，新長出來的芽都分化成花芽開花，而且開得十分茂盛，兩個枝幹有不同的生長狀況，形成強烈對比，如此壁壘分明實在獨特，形成原因還需要進一步了解。

民眾除了前來尋奇，還利用鳳凰花的花朵製成漂亮的蝴蝶，重溫童年鳯凰花開的記憶。