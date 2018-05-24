滅絕物種復育不是夢？ 「冷凍方舟」紀錄物種生命

「台灣野生生物遺傳物質冷凍典藏及生命條碼計畫」TaiBol暨「台灣生命大百科」TaiEOL計畫今舉辦成果發表。（記者楊綿傑攝）

2018-05-24 13:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣目前有近6萬物種，其中特有種超過8000種，身為台灣人的我們認識多少？而許多物種逐漸滅絕又該如何面對？農委會林務局與中研院除了建置「台灣生命大百科」（TaiEOL）資料開放平台，供各界使用，也推動構築「台灣冷凍方舟」收納物種標本及生命條碼，未來甚至有機會實現將滅絕物種復育的可能，重現電影侏儸紀裡的情節。

「台灣野生生物遺傳物質冷凍典藏及生命條碼計畫」TaiBol暨「台灣生命大百科」TaiEOL計畫今舉辦成果發表，此計畫由農委會林務局指導，中研院數位文化中心、中央研究院生物多樣化研究中心執行，旨在拼湊出完整的台灣生命拼圖外，也能夠保存國內生物遺傳物質，進一步了解監控生物多樣性之改變。

農委會林務局長林華慶表示，其實生物多樣性不是只在教科書，是在生活之中，這些都是把生物多樣性具象化很重要的工作。但這麼多物種資料除了靠各個學門專業人士協助建置之外，其中譬如照片可能是來自其他領域或業餘的公民科學家得來的，因此也邀請各個階層一起來充實生命大百科內容。

中研院生物多樣化研究中心兼任研究員邵廣昭說，台灣的生態非常多樣，必須趕快把各種標本、組織、細胞等等資料典藏起來，成為資料庫，對於減緩滅絕跟保育都有幫助，甚至透過生命條碼，未來是有可能把滅絕的物種救回來。

中研院生物多樣性博士黃世彬舉例，有許多長相極為類似的物種，透過生命條碼才能真正分辨出來，這對查緝走私也很有幫助，走私物品常常已非原貌，透過生命條碼就能夠還原得知是甚麼物種。

目前TaiEOL在超過160位國內分類研究者與公民科學社群共同參與下，迄今已收錄物種解說21642筆，包括昆蟲7377種、魚類2754種、鳥類565種、兩棲爬蟲類144種、哺乳類106種、其他動物3975種、維管束植物5570種、真菌類887種、珊瑚264種，累積物種圖片超過24000張，並免費開放公眾使用。

至於TaiBOL則已典藏了3926種、13063件動物組織冷凍標本，以及1983種、3796筆動物生命條碼序列資料；在菌類標本方面，以典藏1177種、1058件乾標本及1166件活菌株，1687筆生命條碼。