澎湖進入第一階段限水 全民抗旱大作戰

連日來澎湖水情吃緊，澎湖地面水庫已部分乾涸見底。（記者劉禹慶攝）

2018-05-24 13:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕期盼中的梅雨季遲遲未來，澎湖3座地面水庫幾乎乾涸見底，水情由「綠燈」轉為「黃燈」，今日起實施第一階段限水，全民進入抗旱大作戰，除了夜間減壓供水外，也對觀光用水大戶實施監控，若用水超過申請量，將縮減供水。

供應澎湖本島3座地面水庫的興仁、成功及東衛水庫，總儲水量186萬噸，由於澎湖自去年僅有一個颱風來襲，遲遲未有豪大雨降雨量，現僅有15萬餘噸，原本控管每日由地面水庫支應2000噸水，以確保水庫水能撐到7月底颱風季來臨前，但因海淡廠機組傳出故障，每日減產2000噸，水庫水被迫解除限量。

由於澎湖觀光旺季每日供水量達27000噸，烏崁海水淡化廠故障機組19日搶修後，恢復日產19000噸水，待抽水井馬達修復後，就能達標日產2萬噸水，原本在管線末端的南海遊客中心、馬公海埔路商家等常傳缺水用戶，已恢復正常供水；至於白沙赤崁連日缺水問題，傳出故障的深水井馬達昨日修復，解決停水問題。

澎湖第一階段限水措施，澎湖縣內公私立泳池與洗車業者的用水都會中斷供應，一般用戶的民生用水則不受影響。至於觀光用水大戶飯店業者，自來水公司澎湖營運處除了勸說外，也實施用水量監控，只要超過申請水量，就會採取縮減供水政策，營運處主任杜明華表示，民生用水為第一考量，將全力維持民生用水正常供應。