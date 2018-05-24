大雅區公所3D彩繪 結合花博、在地特色及梵谷名畫

大雅區公所在大門口的外牆進行3D彩繪，令洽公民眾耳目一新。（記者歐素美攝）

2018-05-24 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕「啥咪，大雅區公所也能看到美麗的花博，還有梵谷名畫？」大雅區公所最近利用區公所外牆彩繪，3D彩繪圖案融合台中市的文心蘭、百合等花卉及蕯克斯風，花博吉祥物石虎、歐米馬及大雅區特產小麥等，甚至多幅梵谷名畫，讓具有近30年歷史的老舊建築煥然一新，並吸引許多民眾前往拍照打卡！

大雅區長林華彬表示，為了迎接2018世界花卉博覽會在台中舉行，特別委請牧田彩繪工作坊的彩繪師將大雅的農業特色小麥、紅薏仁、大雅產業特色如莎貝爾、小林煎餅等糕餅，還有花博吉祥物石虎家族與歐米馬、大肚山台地原生種野百合、台中火鶴、文心蘭、劍蘭、百合等花卉，再搭配梵谷名畫、荷蘭古堡等，融合成一幅兼具在地特色與世界經典名畫的後現代主義作品，這週彩繪完工，就吸引許多民眾前往拍照打卡。

大雅區公所3Ｄ彩繪，除了宣傳花博及台中及大雅在地特產外，最具特色的是解構重組模擬再現梵谷名畫，區長林華彬說，3Ｄ彩繪共藏了5幅梵谷名畫，包括「麥田裡的絲柏樹」、「鳶尾花」、「瓶中鮮花」、「星空下的絲柏路」及「麥垛與收割者」，還有荷蘭有名的「德哈爾古堡」，是參觀梵谷博物館必經的旅遊景點，民眾前往拍照打卡之餘，也不妨仔細找找這些名畫究竟隱身何處。

大雅區公所3D彩繪，結合花博、台中特色花卉及特產等，還有梵谷名畫在其中。（記者歐素美攝）