松山站變深夜電影院 北捷電影院週末開幕

2018-05-24 13:28

〔記者黃建豪／台北報導〕今年適逢「台北電影節20周年」，台北捷運將首度配合舉辦「MRTaipei電影院」活動，這週末26日將把各大安森林公園、南京復興、大湖公園、中山等站點化身電影院，邀請民眾免費看電影，在27日更會將松山站的穹頂廣場化身深夜電影院，從凌晨1時至上午6時連續播放4部電影。

台北捷運公司指出，為了慶祝台北電影節20歲生日快樂，這次公司與文化局合作，推出 MRTaipei電影院活動來詮釋「整個城市都是我的電影院」的主軸，26日11時會在大湖公園站2號出口一樓扇形廣場，播放《我愛恰恰》；下午2時於南京復興站連通道，播放《大佛》；下午4時於中山站R79誠品音樂館旁廣場，播放《野潮》；晚間7時30分於大安森林公園站陽光大廳，播放《七點半的太空人》。

北捷表示，在各捷運站點播放的電影，其實都是琢磨再三，針對台北市不同區域的市景文化，依照每個捷運站的特性，精心挑選反映當站特性的電影，巧妙地將捷運、電影與生活串連在一起。例如：大安森林公園站是親子遊樂的熱門車站，播放的電影就選擇可愛有趣的動畫片《七點半的太空人》。

北捷也預告，這次活動最特別的，當屬松山站的跨夜場電影，會從26日晚間12時起，免費開放300位民眾入場，並於27日凌晨1時開始，一連播放《狀況排除》、《維多莉亞》、與「電影節形象廣告隱藏版」等影片，還有一部電影要特別賣個關子的「神秘場放映」，關鍵字為：「捷運、命運、台北電影節」，民眾可以來猜猜看。

但北捷提醒，松山站跨夜場電影，參加的民眾必須年滿18歲，同時現場僅有300個名額，有意參加的民眾，屆時請透過「台北電影節」臉書掌握現場排隊訊息， 詳細活動內容及相關資訊，考到台北電影節臉書活動頁https://www.facebook.com/events/989379677880448/、或官方網站http://www.taipeiff.taipei/活動網頁查詢。