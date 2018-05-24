苦等14年 57公頃台南永康鹽行都市計畫終開工動土

台南永康區鹽行都市計畫久等14年，去年終於審核通過，今舉辦開工動土典禮，除台南市代理市長李孟諺（左三），許多地方民代、居民也都出席見證。（記者萬于甄攝）

2018-05-24 12:50

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收今終於開工動土，台南市代理市長李孟諺一早準時出席，許多地方民意代表紛紛前往，一同見證這項永康人苦等14年的工程；新設的鹽行國中最快109學年度即可開始招生。

鹽行位於永康區與安南區的交界，近年來人口成長快速，目前約有1萬8000多位居民，但學區內鄰近的國中只有永康國中及大橋國中，導致學生教育資源失衡，且附近交流道主幹道的永安路也僅20米寬，無法負荷來往永康、安南及南科園區上下班的車流量。

經地方民意代表、居民多年反應及爭取下，台南市政府93年提出都市計畫通盤檢討，以區段徵收方式開發，但期間因苗栗大埔爭議案，內政部審查核准嚴格，直至去年才終於核准徵收，完成地方多年來的心願。

鹽行地區都市計畫開發總面積為57.65公頃，新設的鹽行國中占地約4.5公頃，3個年級共設18班，每年級6班，最快109學年度可開始招生，永安路也計畫拓寬為40米，此外，區域內的公園綠地、廣場、滯洪池等公共建設約25.68公頃，住宅及商業區則有31.97公頃。

台南市代理市李孟諺表示，這半年來台南的市政彷彿急行軍，許多重大建設紛紛開工動土，永康區鹽行都市計畫讓地方久等多年，過程彷彿「過五關斬六將」，今天終於順利動土，相信未來可帶動鹽行周邊的發展潛力，讓民眾擁有優質的居住環境。