高雄地區第1期稻作灌溉 5月底如期完成

高屏溪流量尚足以支應高雄地區第1期稻作灌溉，預計5月底完成農業抗旱目標。圖為大樹攔河堰。（記者洪臣宏攝）

2018-05-24 13:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕氣象局資料顯示今年梅雨恐遲到，水利署南區水資源局（簡稱南水局）表示，高屏溪流量足以完成高雄地區第1期稻作灌溉，月底將完成所有灌區供水，達成農業抗旱目標，並將支援已經第一階段限水的台南地區。

南水局指出，岡山、燕巢灌區已於21日完成一期稻作供灌，今天進行湖內、阿蓮灌區供水，31日前陸續完成旗山、月眉灌區供灌，且將持續支援台南地區，計自去年9月迄今已調度約750萬立方公尺水量供應台南。

南水局副局長簡振源指出，目前高屏溪流量為27cms（每秒立方公尺），但每天需水量只要約11cms、110萬噸，尚足以支應民生、灌溉及工業用水，但他強調，根據氣象資料，最近2個星期沒有明顯降雨訊號，但午後雷陣雨機率增加，必須密切注意水量變化。

南部地區自去年8月起即無明顯降雨，南水局表示，這段期間掌握降雨時機引取河川剩餘水源至水庫蓄存，也協調高雄農田水利會加強灌溉管理及加大輪灌、間斷灌溉期距等方式節約用水，粗估節水量高達5670萬噸。

阿公店水庫21日完成復興渠灌區供灌後，蓄水量只剩3.3%，6月1日至9月10日汛期期間將進行空庫防淤操作，以增加防洪空間及提高水庫排砂效能，期間則視下游農業及民生用水需求，機動自月眉堰引水，仍可於水庫保持低水位情形下維持供水穩定；9月10日以後進入枯水期前則開始蓄水，於10月底前將水庫蓄滿以因應枯水期水源供應需求。