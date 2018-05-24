腸病毒就診人次飆近2倍 桃市估下週進流行期

2018-05-24 12:34

〔記者陳昀／桃園報導〕天氣漸熱，腸病毒疫情也隨之增溫，桃園市近半個月腸病毒門急診就診人次攀升近2倍，預計下週進入流行期，提醒家長注意讓學童勤洗手、多消毒，若出現急重症症狀，請儘速送至5家急救責任醫院。

衛生局指出，近3週門急診就診人次分別為454、688、814人次，請家長注意要讓孩童以肥皂勤洗手，若有疑似症狀應落實「生病不上學；學校及幼托機構應針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具及室內遊戲設施，確實泡製500PPM濃度之漂白水定期進行環境消毒工作，以對抗腸病毒避免病毒上身。

桃市衛生局長王文彥說，目前社區流行之腸病毒型別仍以克沙奇A型病毒（73%）為主，克沙奇B型病毒（14%）及伊科病毒（9%）次之，且全國7例腸病毒感染併發重症確診個案中有4例為新生兒，因克沙奇B型病毒及伊科病毒可能透過胎盤垂直感染新生兒，桃園市目前雖無重症確診個案，仍呼籲孕婦密切注意。

他提醒，孕婦在產前14天至分娩前後如有出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌痛等症狀時，務必就醫並告知醫師。隨著腸病毒進入流行期，社區傳播風險高，醫院嬰兒室及產後護理之家應加強照護人員及訪客健康管理並落實相關感染管制措施，並加強新生兒健康監視。

衛生局也提醒家長，外出返家後應洗手更衣再接觸幼童，避免將社區病毒帶回家中，如幼童出現腸病毒疑似症狀應密切注意是否出現「持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，儘速送往本市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以獲得妥善治療，降低重症發生的機會。民眾若有相關問題，可至

桃園市政府衛生局網站查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。