台中大肚26日吃西瓜比賽 現場大吃西瓜

大肚區農會２６日舉行「瓜目香看」，要進行品嚐西瓜及吃西瓜比賽（記者蘇金鳳翻攝）

2018-05-24 12:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大肚區盛產西瓜，而今年大肚的西瓜便宜又甜，大肚農會於26日在大肚國小舉行大肚西瓜產業文化活動，不但舉行健行活動，還有西瓜舞的創意秀及吃西瓜比賽及西瓜、米食的品嚐。

台中市大肚及龍井是西瓜盛產地，今年因為雨量不足，因此西瓜超甜，而且價格平穩，日前，龍井農會已在市區草悟道舉辦西瓜節，讓市區民眾可品嚐海線的西瓜，而海線及屯區無法趕到市區吃西瓜的民眾，26日就可到大肚國小，來參加大肚農會舉辦的「瓜目香看」的西瓜產業文化活動。

大肚農會表示，當天上午7點，將先舉辦大肚休閒農遊的大肚山健行，已報名的民眾必須6點50分在大肚國小集合，7點出發，路線從大肚國小出發，沿途行經華山路、環保公園、登山步道、華南路、自治路、育英路、大肚國小，全長5公里。

此外，還會舉辦西瓜舞蹈創意秀及家政班的成果表演。

最精彩的就是11點舉辦吃西瓜比賽，每一組10人，共10組，分大人及兒童組，喜歡吃西瓜比賽的大人及小朋友，當天可現場報名。

不想參加吃西瓜比賽，大肚農會還會辦理西瓜品嚐及米食品嚐，讓民眾試吃大肚農產，了解大肚的農業文化。