它最大咖！台南溪尾安定滯洪池 41公頃位居全市之冠

2018-05-24 12:19

〔記者萬于甄／台南報導〕即便今年梅雨季遲遲未有明顯降雨，但防洪工程仍不可鬆懈，號稱台南市「尚大咖」的溪尾、安定滯洪池，近鄰曾文溪河畔，面積高達41.5公頃，滯洪量也有140萬噸，開闢工程已在今年3月中旬完工，可在今年汛期發揮功效。

溪尾排水長久以來因排水不佳，出口又受曾文溪外水影響，縣市合併以前，安定、善化一帶只要遇上颱風、豪大雨，曾文溪水位溢堤就會導致水淹善化、安定市區等情況；為防止曾文溪外水倒灌、調節溪尾排水內水，市府水利局在104年爭取溪尾安定排水滯洪池工程，調節水位。

溪尾、安定排水滯洪池工程已在今年3月中完工，台南市代理市長李孟諺今前往視察，市議員林志展、梁順發等也都到場關心，針對未來滯洪池功效、周邊景觀營造等聽取水利局報告。

李孟諺表示，台南要成為「海綿」一般的保水城市，在縣市合併後，迄今已開闢20多處大型滯洪池，滯洪量可達1000萬噸，其中，相鄰在一起的溪尾、安定滯洪池更是全台南最大的滯洪池，未來可蓄積溪尾排水的內水量，並有效調節曾文溪水位，降低下游淹水的風險。

此外，水利局目前也積極爭取「溪尾排水出口段保護應急工程」，因12米高的蘇厝堤防及13米高的安定堤防交界有處450公尺的缺口，水利局預計在溪尾排水出口段缺口設置閘門，並施作10米高的導流堤，加強河岸保護功能及提高防洪標準。