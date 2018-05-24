解決實驗學校爭端 宜縣8/1成立實驗教育創新育成中心

宜蘭縣實驗教育爭議不斷，縣府要成立實驗教育創新育成中心盼解決爭端；圖為人文國中小遭解約後，校內學生綁白布條開記者會抗議。（資料照，記者林敬倫攝）

2018-05-24 12:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣是全國辦理實驗教育的火車頭，但爭議也不少，如頭城鎮人文國中小收費爭議、慈心華德福教育實驗高中的校舍不足等，有鑑於此，縣府教育處打算斥資約700萬元，成立實驗教育創新育成中心，除要加強體制內與體制外實驗教育推動，也盼能解決爭端。

宜縣民國90年就制定宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例，比教育部103年制定的高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例、學校型態實驗教育實施條例以及公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例，簡稱「實驗三法」，足足早13年。

縣內現階段的公辦民營的實驗教育學校，包含人文國中小、慈心華德福及岳明國小3校，體制內的學校型態實驗教育學校，則包含大進、湖山、東澳、大里、武塔國小，以及大同國中等6校，學生人數達1689人，成果豐碩，可以說是全國實驗教育的火車頭，但爭議也不少。

先是頭城人文國中小爆發收費爭議遭到縣府解約，上週原經營團隊又從於評選勝出，外界憂心人文國中小將因此重蹈覆轍，爭議持續延燒；而慈心華德福也有學生數過多，校舍不足的問題，更被爆出為了給華德福校地，縣府要停辦興中國中，引發軒然大波。

有鑑於此，宜蘭縣政府教育處打算斥資約700萬元，於8月1日成立實驗教育創新育成中心；教育處指出，中心將協助縣內所有實驗教育學校，做教室教室增能與課程研發，並針對校園做行政業務的督導與評鑑，希望能藉此提升實驗教育學校的教育品質，來解決紛擾。

教育處表示，中心現在仍在籌備階段，預估有5名成員，包含1名主任，2名教職員及2名行政人員，辦公地點經評估後才會決定。