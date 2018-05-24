台中火車站廣場工程 今提前開放站前廣場

2018-05-24 11:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕配合鐵路高架化，台中市府進行台中火車站廣場工程，並分為5個工區，採2階段施工，建設局長黃玉霖今天宣布第1階段站前廣場提前完成，開放台灣大道兩側廣場及車站歷史建物前廣場，提供民眾安全及便利的通行與使用空間。

配合鐵路高架化，市府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心，活化舊市區再生。其中台中車站廣場工程規劃廣場設置舖面、植栽綠化，進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置等，為大台中首要入口打造兼具現代化與歷史風貌的新門面。

建設局說，工程範圍涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為有效減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為A、B、C、D、E共5區，分2階段進行。第1階段施作A、B、C工區，第2階段進行D、E工區施作，整個體工程預計今年8月中旬完工。

黃玉霖今天前往工區了解施工情形時指出，透過建設局溝通協調及趕工後，廣場工程進度超前，考量市府便民利民初衷，第一階段站前廣場今天提前完成，並開放台灣大道兩側廣場及車站歷史建物前廣場，提供民眾安全及便利的通行與使用空間。

建設局表示，本工程於4月19日開放A工區部分廣場空間供行人進出舊車站通行，並於4月28日開始第2階段施工，目前第1階段工程除植栽區域正進行養護階段外，其他空間已施作完成；第2階段則陸續施作地坪整地、透水混凝土及石磚鋪面施作。