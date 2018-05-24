新北市減碳目標 2020年減少碳排放9％！

2018-05-24 11:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局今天舉辦「2018新北市能源治理與低碳城市國際論壇」，邀請德國、日本、蒙古等環境部門首長及學者對談，分享打造低碳城市及能源治理，環保局長劉和然說，新北市目標將於2020年減少碳排放9%、約121萬噸碳，市府為此研商積極作為，將從工業、住商、交通、農業及廢棄物處理5大方向來促成。

「2018新北市能源治理與低碳城市國際論壇」邀請新北市長朱立倫致詞，與會來賓包括行政院節能減碳辦公室副執行長林子倫、德國佛萊堡市政府氣候部門主管馬爾它、日本全球環境策略學院主任研究員小嶋公史、台師大環境教育研究所長葉欣誠、蒙古烏蘭巴托市政府環境局長巴托卡、日本京都環境政策局京都專案主持人赤塜太朗等人。

劉和然說，今年是環保局成立30週年，去年新北市受邀赴日本，參加京都議定書簽訂20週年的全球環境會議，作為國際社會一分子，新北市今年邀請各國低碳城市交流，來自德國佛萊堡市政府氣候部門代表馬爾它指出，未來城市若要達到100%再生能源目標，唯有串連相鄰城市力量共同努力，以具體行動打造低碳城市。

日本全球環境策略學院主任研究員小嶋公史指出，日本積極發展再生能源，減少石化燃料使用，但仍面臨許多挑戰，如再生能源潛在效益、電網容量限制及缺乏系統性的能源策略與行動，蒙古烏蘭巴托市政府環境局長巴托卡說，烏蘭巴托為此制定「低碳發展、促進發展同時改善空氣品質暨減少碳排」策略，持續朝低碳城市目標邁進。