防摔此招必練！「肌」不可失營志工徹底改觀

2018-05-24 10:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕預防長者摔倒，強化肌耐力一定要！彰化縣已有2處「不老健身房」指導長者運動，練習肌耐力，為讓這股運動風氣擴及開來，彰化縣衛生局號召300位各地衛生所衛教志工做伸展操、跳有氣運動，建立志工們從運動中強化肌耐力，更能預防腳無力而摔倒。

不少長者跳得氣喘吁吁，直呼運動流汗的感覺好棒！還有長者說，原來以前擔心骨質疏鬆摔倒，不太敢走太多路程，也不敢跳躍怕、墊腳尖練肌力，這些錯誤的觀念，在參加過「肌」不可失練習營後都徹底改觀，「要防摔倒練肌耐力一定要！」

彰化縣衛生局副局長尚筱菁說，這群志工是全縣27處衛生所衛教志工，是衛生局推動衛教和辦活動的最佳宣導員和代言人，志工多數為中年者與上了年紀的長者，衛生局先讓他們體驗運動練肌力以防摔倒的觀念，再進入社區散播帶動運動風氣，宣導成效會更具說服力。

彰化縣65歲以上人口已超過19萬人，佔14.95%，因應高齡化社會，推動長照計畫成為刻不容緩的政策，失能是長者常見問題之一，預防失能最有效的方法就是運動，彰化縣除陸續在鄉鎮市設置長照2.0街頭服務柑仔店的「巷弄長照站」，作為長者服務據點之外，為延緩失能也陸續在二水鄉、埔心鄉設置「社區不老健康房」，由運動指導員、物理治療師或職能治療師，進駐服務據點或「不老健身房」，協助長者強化肌力訓練。

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