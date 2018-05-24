顛覆傳統！麵包皮包覆的「粽香包」

2018-05-24 10:51

〔記者張忠義／高雄報導〕你能想像粽子不是用糯米當食材，而是以麵包皮會是甚麼口味嗎？今年端午你可以有不同的選擇。帕莎蒂娜烘焙坊特別研發3款「粽香包」新口味，全都以麵包皮包裹豐富的餡料，玩味東西方頂級食材，要讓你一樣可大飽口福。

這3款「粽香包」新口味，其中兩款鹹口味是由帕莎蒂娜台南市長官邸餐廳沈峰誼主廚研發，選用薩索雞、盤克夏豬等頂級食材，讓顧客升級味蕾體驗，另一款甜口味，郭軒潾麵包主廚選用屏東萬丹紅豆搭配黑糖麻糬，擁有經典不衰的好口碑，3款不同內餡分別搭配不同口味的麵包皮，每款口味都獨具特色。

牛肝菌培根薩索雞佐核桃麵包皮（售價200元/顆），選用法國血統基因優良的薩索雞，皮薄肉質鮮甜，紮實多汁，是高級餐廳中常用的頂級食材，沈峰誼主廚以法式白酒燴雞的做法，升級採用有「世界名菌」之稱的牛肝菌取代洋菇，牛肝菌肥厚爽脆，與薩索雞、培根、洋蔥拌炒後，加入白酒、奶油燴煮，香滑嫩口，搭配香Q的核桃果仁麵包皮，美妙滋味非凡。

盤克夏松阪豬西班牙臘腸佐有機胡蘿蔔麵包皮（售價150元/顆），沈峰誼主廚採用號稱媲美神戶和牛的美國純種盤克夏黑豬，脂肪似大理石紋般，肉質細嫩甘甜，讓人產生好像在吃牛肉的錯覺，顛覆一般人對豬肉的食感，拌炒帶有大蒜與紅甜椒煙燻香氣的西班牙臘腸，微辛的味道讓人大開食慾，越吃越順口，特別搭配有機胡蘿蔔、添加起司丁的麵包外皮，從裡香到外，一吃就停不了口。

除了頂級食材口味外，萬丹紅豆黑糖麻糬佐抹茶麵包皮（售價70元/顆）走親民路線，選用全國優級的屏東萬丹紅豆，顆粒飽滿不空心，煮食後的紅豆香味更是濃郁綿密，麵包主廚郭軒潾將粒粒飽滿紅豆煮成軟綿沙泥帶著顆粒口感，調出黃金比例甜度，包入黑糖麻糬增添口感與香氣，將抹茶揉進麵包皮，打開粽葉飄來清新抹茶香與粽香，入口後的紅豆甜香，融合黑糖Q感麻糬，宛如香水有前、中、後味一般，層次感豐富迷人，餘韻繚繞舌尖久久不散。

「粽香包」可組成3入裝禮盒（3種口味任選），或4入裝禮盒（限3種口味各一，即加贈1顆甜口味），做為端午連假拜訪親友時的好伴手。詳情可至帕莎蒂娜各門市諮詢。