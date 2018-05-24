爆追打老師 學生今請假 老師左眼受傷：心更痛

遭學生追打的老師，左眼仍紅腫，但他說「心更痛。」（記者劉婉君攝）

2018-05-24 10:56

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市某高職傳出學生在課堂上追打老師，影片被上傳網路後，網友怒批學生，直說「太誇張！」，被打的老師今天左眼眼角仍紅腫，老師說，「眼睛痛不算什麼，我的心更痛。」

校方表示，該名老師教學很認真，對學生也很好，事件發生在本週2上午第3節課，校方在第一時間已展開調查及處理，當時該名老師見一名學生躺在併在一起的椅子上玩手機，老師在叫學生起身時，手部有觸碰學生，造成學生不滿，雙方因而發生管教上的衝突，事後另一名學生力挺同學也出手，導致老師左眼受傷。

校方指出，2名學生今均請假在家，家長有表達向老師當面致歉的意願，因老師心情仍未平復尚未安排，2生將送學生獎懲會議，依校規處置，校方也訂定手機管理方法，上課時將統一管理學生手機。

被打的老師表示，學生上課時躺在椅子上，當老時的不能不理，因而以手拍了學生請他起身，後因學生口出惡言也拍了學生的嘴，後被學生追打，他趕快跑到走廊，因一名學生揮拳打他的眼睛才回頭，眼睛至今還會出現類似閃電的現象，仍需觀察。

他說，在校任教37年來，第一次遇到這種事，事發後一直在想「學生到底該怎麼教？老師到底該怎麼做？」每想一次就覺得心痛。老師在意的是怎麼樣對學生最好，所以他現在暫不會對學生追究，保留法律追訴權。