205兵工廠遷廠區段徵收計畫 內政部審議通過

2018-05-24 10:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市地政局今早宣布，亞洲新灣區面積最大、也是最核心的開發案「205兵工廠遷廠區段徵收計畫」，由內政部審議通過，開發作業正式啟動，象徵亞洲新灣區的發展，又向前邁進一大步。

205兵工廠位於高雄市前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路等道路間，是亞洲新灣區的核心，掌控高雄港及小港國際機場出入門戶樞紐，緊鄰中山路南北大動脈，捷運紅線及輕軌也在此交會。

205兵工廠落地高雄超過70年，是國軍負責輕兵器、機槍、機砲及彈藥研發生產單位，等於一座火藥庫，隨高雄經濟發展，周邊人口不斷增加，百貨公司及商圈進駐，為保障市民安全、促進高雄產業升級轉型，陳菊任內大力推動本區都市計畫變更及開發。

205兵工廠遷廠案，歷經高市府與中央多次磋商爭取，終獲中央同意，2016年8月5日，在行政院前院長林全見證下，國防部與市府簽署合作開發意向書，立下205兵工廠遷廠的重要里程碑。

去年12月，內政部土地徵收審議小組同意認定兵工廠遷廠開發具有公益性及必要性，昨天進一步通過區段徵收計畫，開發作業正式啟動，補上亞洲新灣區最重要、也是面積最大的一塊拼圖。

許立明接任代理市長後，延續陳菊的規劃，持續推動205兵工廠遷廠開發，未來將結合亞洲新灣區整體規劃，做為經貿、商業、住宅等運籌發展使用。

目前高雄市政府在亞洲新灣區內，共辦理10處公辦重劃及1處區段徵收，面積合計169.3公頃，其中公辦重劃面積共110.6公頃，而205兵工廠遷廠區段徵收面積達58.7公頃，佔了1/3以上面積。

高市府也與台灣港務公司合作，設立高雄港區土地開發公司，專責亞洲新灣區的招商工作。