人本踢爆：賴清德縱放惡劣幼兒園虐童 要求監院彈劾

2018-05-24 10:16

〔記者陳宜加／台北報導〕行政院長賴清德在今年兒童節，祝全台小朋友快樂、平安長大，但人本基金會今天召開記者會踢爆，賴清德於台南市長任內，放任台南市教育局、社會局未盡保護幼童職責，導致轄內幼兒園兒虐頻傳，已嚴重失職，要求監察院介入調查。

人本調查，台南市新皇家幼兒園早在105年4月就遭投訴有虐童事件，但5個月後台南市教育局回文表示，監視器畫面確實有不當行為，但因園方報告與家長看法歧異，且原任教的教師已自行離職，欠缺雙方陳述，而未作任何違法認定。

且台南市教育局認為，若經司法程序裁判，將依「幼兒教育及照顧法」查處；此外，台南市社會局應查處園方兒虐情事，卻完全無下文，直到今年新皇家幼兒園又爆發兒虐事件，多名離園家長出面控訴，社會局才在4月依兒少法開罰。

人本控訴，面對幼兒園一再發生重大虐童事件，台南市教育局至今僅開罰3萬元，甚至表示依照幼照法應先要求限期改善，「你給幼兒園機會，那誰給孩子機會？」人本今天代替受害家長向監察院陳情，要求監察院調查失職並彈劾。

「這不是虐待，什麼才是虐待？」受害的劉姓家長說，2歲小孩不太會說話，園方不給吃早餐只要哭鬧，就拖到角落處罰，如今甚至常出現自殘行為，必須求助精神科，但政府無計可施，她不斷向台南市政府投訴，卻只有無止盡的謊言。

「靠北惡質幼兒園」臉書版主陳姓家長表示，近6年全台已有多達104起幼兒園虐童案例，且逐年增加，今年截至5月就累積14起，許多幼兒園都有虐童、超收、無照等「三位一體」嚴重問題，主管機關卻「一直裝睡」，縱放惡質老師。

人本執行長馮喬蘭痛批，幼童應有最基本不受傷害的權利，政府也應確切呵護，賴清德已成為行政院長，在台南市照顧不到的，現在應該照顧，「兒童不該只在兒童節被當人」，應時時刻刻將幼童當成寶貝呵護，而非淪為政策宣傳工具。

「官員心還是軟的嗎？」人本今天與家長共同提出陳述書，將送監察院要求調查，阻擋類似情事再度發生，追究各單位應盡責任，並公諸於社會。馮喬蘭說，希望政府執行兒童政策，心要夠軟、要有感覺、心中要有小孩與家長心情。

人本也建議教育部，應以聯合國兒童權利公約為標準，全面檢視幼教政策，建立以兒童為本位的幼教環境，且須正視並排除對幼兒有害的行為，包括對兒童施虐、忽視基本生理需求等，嚴重者更應大刀闊斧減招、停招或廢除設立許可。

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