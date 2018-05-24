首波梅雨鋒面遲遲難產 彭啟明：關鍵在6月5日

彭啟明表示，今天白天北部回溫，高溫再度回升到32、33度左右。（資料照）

2018-05-24 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面昨天通過台灣，其結構不強、雨勢也小，無法有效紓緩旱象，氣象達人彭啟明表示，最關鍵的降雨期將在下月5至6日開始，若未能發展成梅雨鋒面，則傳統夏天的天氣型態就會在6月中旬到來。

彭啟明指出，昨天鋒面通過，雨勢如預期中弱弱的，中小尺度系統發展的範圍也很小，不過東半部仍有不少地區降有局部陣雨，他說，受鋒面後冷空氣影響，中部以北地區午後到晚上氣溫明顯下滑，南部則較不受影響。

彭啟明表示，今天白天各地開始回溫，北部高溫將重回32、33度左右，中南部則在33至35度，明起南風增強，各地更顯炎熱，週末假期北部高溫將有機會再度衝上37度，盛夏之感相當明顯。他說，下週一、二（28、29日）將有鋒面通過，不過其結構仍不強，部分地區的缺水狀況仍無法獲得緩解。

彭啟明進一步指出，整個梅雨季最關鍵的時刻是在6月5、6日左右，若西南季風啟動，來自南海的水氣也將增多，連帶導致台灣周邊環境的水氣增加，不過他也坦言，以目前太平洋高壓的狀態看來，似乎仍無法構築較強的勢力，梅雨鋒面恐無法順利發展，這波過去後，接下來6月中旬恐怕就會進入夏季天氣型態了。