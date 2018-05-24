越來越熱！ 吳德榮：週末大台北恐37度以上「極端高溫」

氣象專家吳德榮根據最新歐洲中期預報中心模式模擬資料指出，週末大氣持續增暖，大台北地區恐出現37度以上的「極端高溫」。（資料照）

2018-05-24 09:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕週末嚴防高溫！氣象專家吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，週末大氣持續增暖，各地天氣將越來越熱、紫外線強，大台北地區恐出現37度以上的「極端高溫」，台東大武因焚風，也有機會挑戰今年最高溫，提醒民眾注意防曬，多喝水小心中暑。

吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，昨天中午鋒面抵達台灣，降雨範圍不大、雨量也不算多，主要偏在北台灣、東半部及中南部山區；由於冷空氣不強，北台灣降溫幅度也有限。

吳德榮表示，今天鋒面東移、各地天氣好轉，白天氣溫回升，西半部高溫約在33、34度；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，花、東局部地區也有受影響的機率。明天暖氣團逐漸增強，天氣會越來越熱，台北氣溫將回升至35度左右，中部、南部高溫仍在33、34度。吳德榮提醒，週末大台北及台東地區將出現極端高溫，提醒民眾記得做好防曬。

吳德榮表示，下週一至下週四有一道滯留鋒面在北部海面一帶南北徘徊，有時會比較靠近北部陸地，這波滯留鋒結構雖不算強，也沒有強勁西南氣流伴隨，滯留鋒附近容易有一些對流胞發展，當其比較靠近、有時也有直接影響陸地的機率；但當滯留鋒距離陸地較遠時，台灣也會因大氣的不穩定，而有較強的午後對流，不過預報模式仍會調整，因此該滯留鋒對台灣的影響程度仍有待觀察。