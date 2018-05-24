改革校務會議 台大生下月提案修改規則及代表組織

台大校務會議屢傳遭行政箝制，使校長遴選爭議更陷僵局，學生決定將提案修改校務會議規則及代表組織，希望增加學生席次等，盼一步步改善校園民主。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-05-24 07:27

盼增加學生席次、降低教師「萬年代表」比例

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選出現未利益迴避、違法兼職等重大爭議遭退案，許多台大學生團體呼籲檢討遴選疑慮，但台大校務會議卻屢以行政箝制，使遴選爭議更陷僵局。台大學生深感校務會議諸多沉痾，包括多名教師成「萬年代表」、3萬名學生的代表僅占一成、議事規則模糊屢陷空轉等，決定提案修改校務會議規則及代表組織，增加學生席次等，逐步改善校園民主。

學生逾3萬 僅占一成代表

台大學生童昱文曾針對校長遴選爭議，發起連署向校方申請召開臨時校務會議希望釐清爭議，卻屢遭刁難、打壓，先被要求校務代表親筆簽名，後又拖過開會期限等。

對此問題，台大電機系大三生鄭景平等部分師生代表，將於6月9日台大校務會議提案，建議修改臨時會召開辦法，明定會議召開、連署、提案等作業程序，避免行政單位隨意解釋、亂造法令，戕害會議民主程序。

主席、議事員任意解釋規則

台大師生也提案爭取修改校務會議規則。鄭景平形容，台大校務會議議事規則簡陋，且逾30年未修改，屢屢造成主席或議事員權力獨大現象。在3月24日、5月12日兩次臨時會中，就看到許多沒有明文規定，而遭任意解釋規則的情況，盼提案未來開會準用內政部公布之會議規範，更符合民主法治。

校務會議議事規則30年未改

提案也建議，校務會議代表應增加研究人員、職員、工友、助教及學生等代表，並寫明多數決的定義是出席人數參與表決過半數同意，而不同意者可出具不同意書列上紀錄等，達到尊重多數、保障少數的目的。

台大學生會長林彥廷說，學生會將再提案，針對校務會議代表乃至校長遴選委員會等，學生參與過少的情況必須改善。而且台大行政流程瑕疵導致的校長遴選爭議，都需全面檢討，也希望校內常設多元意見表達區，彰顯民主真諦。

台大電機系學生高紹芳前日接受直播訪問也提出，台大學生3萬2千多人，教師約4千人，但在校務會議代表中，學生僅占一成、教師佔8成5。而且多數人未注意教師代表的產生無章法，部分科系讓單一教師成「萬年代表」，但大學運作應以學生為本位。

高紹芳形容這次校長遴選爭議有如台大校內民主運作的照妖鏡。由於6月期末校務會議，許多學生代表任期恐將結束，因此主力希望放在校務會議的較長期性改革，改善組織及議事漏洞，更加落實校園民主。