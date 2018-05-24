獨家》健保高薪低報創5年新高 有人一年少繳近11萬

衛福部健保署會定期查核民眾投保金額高薪低報情形。（記者林惠琴攝）

2018-05-24 07:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署預定明日將於健保會報告投保金額高薪低報查核及成效報告，總計去年被保險人「高薪低報」達21.4萬人，人數創下近5年新高，共缺繳健保費15.6億元，其中，有人一年就虛報少繳近11萬元。

健保署比對財稅、勞保資料追查發現，去年雇主及自營業主、受僱者等第一類被保險人，高薪低報共計19.6萬人、缺繳健保費13.2億元，職業工會等第二類被保險人也有1.8萬人、少繳2.4億元，第三至六類被保險人則礙於資料限制，相對難以進一步查核。

若以第一、二類被保險人合計，高薪低報人數從2013年的13.8萬人逐年成長，去年突破20萬大關、來到21.4萬人，健保署需要追回15.6億元。

健保署承保組專委盧麗玉解釋，高薪低報多為10人以下小公司，因為投保事宜多由雇主或其他員工兼辦，較未能定期出席相關說明會，對於複雜規定較不了解，像是去年高薪低報人數大增，就是勞保最高月投保金額由4萬3900元提高至4萬5800元，不少單位卻疏忽健保也要一併調整所致。

盧麗玉表示，高薪低報半數以上月投保金額申報落差在5級以內，舉例而言，應投保4萬5800元，實際卻投保3萬8200元，自付健保費從644元降至537元，差了約100元。

不過，若以單一個案來說，第一類被保險人中，一名從事「其他綜合商品零售業」、年收入1200萬元，應投保18萬2000元，實際僅投保3萬0732元，年繳健保費從13萬1700元降至2萬2236元，少繳10萬9464元；第二類被保險人則有一名從事「保險業」、年收入817萬元，應投保18萬2000元，實際僅投保6萬1452元，年繳健保費也少付8萬3652元。

盧麗玉強調，高薪低報仍占被保險人中的極少數，因此以輔導為主，若發現有故意虛報情事，則會進一步開罰應補繳金額的2至4倍。

醫改會副執行長朱顯光認為，健保還是要回歸家戶總所得制，以全數所得作為課徵基礎，而不是領死薪水一毛也逃不掉，但有其他非薪資收入者只要繳費率較低的補充保費或拆帳就不必繳，並不公平，且民眾也可能會越來越了解鑽漏洞的方式，恐怕健保實際收入將會持續少於預估收入。