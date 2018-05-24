恐17年來最晚梅雨！氣象局憂「空梅」、水利會長失眠

烏山頭水庫蓄水不足，從水庫中的小島和遊艇碼頭露出，可知缺水嚴重。（資料照）

2018-05-24 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕今年梅雨遲到，南部地區水情吃緊，水利署昨宣布，今天起台南及澎湖水情燈號從「水情稍緊」的綠燈，調整成「一階限水」黃燈。不僅氣象局預報員不排除今年有「空梅」的可能，嘉南農田水利會長楊明風也透露，最近壓力大到睡不著覺。

本報報導，「一階限水」將進行兩項措施，包括離峰及特定時段降低管壓供水；行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，停止供水，對民生用水影響有限，但提醒民眾還是要節約用水。

「空梅」是指當年梅雨量少，可能引發缺水、乾旱。

《聯合報》報導，通常以過去30年來5到6月降雨量為標準，其中以南部雨量較具指標性，台南5月降雨量中位數為151.2毫米，但今年5月至今台南降雨量僅83.9毫米。

報導提到，根據氣象局資料，從2000年資料起算，最晚入梅紀錄是2009年，當年梅雨從5月26日開始，今年恐怕打破17年來的紀錄。

中央氣象局預報員劉沛滕說，6月可能會有梅雨，但降雨量未達正常的話，就可能「空梅」。

報導也引述嘉南農田水利會長楊明風說法，他透露近來壓力很大，晚上睡不著，他說，目前稻作灌溉採供7停7，保證一期稻作供灌會完成，但希望6月3日水稻灌溉結束後，曾文、烏山頭蓄水量再支撐一段時間。