鋒面遠離漸升溫 假日白天恐飆36度

鋒面遠離後逐漸升溫，假日最高可來到36度（資料照）

2018-05-24 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨日受鋒面影響，北部及東北部氣溫降至25至30度，轉為較舒適的天氣，而今日鋒面遠離，高溫上升至31至33度，中南部則可到達34至35度左右。

今日鋒面離開，風向由東北風轉為偏東風，北部、東半部氣溫再度上升，而天氣方面，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，山區有局部午後雷陣雨的天氣。另外，北部、東半部及馬祖沿海地區容易有長浪發生，民眾進行海上作業及海邊活動時需多加留意。

今日空氣品質部分，高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週五至下週一（25日至28日）風場轉偏南風至西南風，全台高溫炎熱，尤其週六及下週日，北台灣有機會達到35、36度高溫；天氣方面，各地大多為多雲到晴天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨，26日、27日東南部地區則有機率發生焚風。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 26 ~ 35 28 ~ 32 24 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）