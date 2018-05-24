05/24 各報重點新聞一覽

2018-05-24 06:12

自由時報

男大生沉迷網路中風？

一名二十歲男大學生疑因沉迷網路遊戲，清明節五天連假沒回家，家屬聯絡未果，到他在嘉義縣民雄鄉租住的學生套房叩門也無回應，報案破門找人，赫見速食、飲料的空容器堆積如山，並發現他倒臥浴室，左半身癱瘓，送醫診斷出腦溢血，經手術清除，救護人員形容「再晚一天，他可能就沒命了」。

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酒駕迎面撞晨運婦// 人倒插擋風玻璃 竟飆車逃

太沒天良了！三十五歲中古車商陳明義，昨晨酒後駕駛MINI Cooper S進口轎車行駛在台十五線，疑以百公里高速撞擊剛走出家門、正在過馬路的七十七歲吳許姓婦人，婦人彈起撞破前擋、頭插在玻璃破洞內，面部與陳男相對僅約二十公分，身體掛在車頂，陳竟視若無睹續開約二．五公里，左轉時把受害人甩拋路上，接著藏車逃逸；警方一小時後找到散發酒氣的肇事者時，陳竟稱「不知道撞到人」，後來才認罪。

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瓦解財金幫 顧立雄：退官不宜任金融董總

財金部會首長退休後轉任公股金融機構擔任董總，過去常被外界批評是裁判兼球員，形容為「財金幫」或「金融幫」等，金管會主委顧立雄昨在立法院首度表態，監理機關官員退休後，若轉任金融機構擔任董總，非常「不適切」，等於是監理者退休變成被監理者，「未來金管會不會派任退休官員到公股當董總」；財政部長許虞哲也說，財政部未來不會派卸任官員到公股金融機構任職。

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蘋果日報

性侵少女 害跳樓亡 惡狼遭私刑

性侵16歲少女害其跳樓輕生的謝姓男子，前天（22日）深夜警訊完回到家後，接獲不明人士致電，表示要談性侵之事，豈料他下樓後隨即被人帶上車載至新北市二重疏洪道並遭私刑對待，圍毆他的不明人士錄下整段過程，並將影片張貼在臉書社團，只見謝姓少年在影片中不斷遭飆罵髒話、呼巴掌，甚至被不明金屬柱狀物痛毆，他嘴唇流血，上衣被割破，狼狽之至跪地自白：「我犯了強姦他人，然後害死一條人命。」

惡劣 輸入核食被罰 竟偽造694張許可證 大創禁進口2年

太惡劣！以販賣39元平價商品打響名號的日本大創百貨，因違法進口日本福島核災5縣巿食品，2015年遭經濟部國貿局處分停止輸入貨品6個月；但大創竟在處分期間，使用694張偽造輸入許可證，繼續進口貨品。國貿局昨證實，已開罰大創4164萬元，並廢止其出進口廠商登記證，依《貿易法》大創2年後才能再重辦廠商登記，2年內不得進出口貨物。

聯合報

對岸政治干擾？大愛下架「智子之心」 NCC關切

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天主動討論大愛電視台停播自製新戲「智子之心」，並要求大愛主管下周到ＮＣＣ報告。ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，不希望外來政治力干預，也希望幕後人員辛苦的心血能公開播出，大愛應說明停播原因，未來更會將避免政治力影響的因素作為換照審查考量項目。

拔管 北檢約談台大遴委

台大校長當選人管中閔案陷僵局，近日傳出台北地檢署要查管赴陸兼職案，且在未書面通知、僅致電的情況下，陸續約談多位遴選委員，目前已被約談的遴委包括教育部次長姚立德、前部長鄭瑞城、中研院士鄭淑珍三位官派代表、及台大前校長陳維昭、已請辭的沈冠伶等，引發部分遴委人心惶惶。

中國時報

吳敦義引述憲法增修條文：兩岸最終目標是統一

英國《金融時報》9日刊登「國民黨放棄親中立場」，遭外界質疑國民黨兩岸政策立場鬆動。不過，國民黨主席吳敦義22日出席黨中央宗教事務委員會第一次工作會議提到，《憲法增修條文》「最終目的是國家統一為原則」，現階段則可以全面改選「自由地區」（台澎金馬）立法委員。罕見以引述憲法方式，對「統一」清楚表態，跟過去模糊帶過截然不同，是否意味國民黨檢討修正兩岸論述，引發關注。

川金會生變 川普要北京負責

川金會是否舉行暗潮洶湧！美國總統川普不滿北韓領導人金正恩反覆不定，揚言6月12日在新加坡的川金會很可能延期甚至取消。他還暗示，北韓態度轉變可能是北京在背後下指導棋。並稱大陸國家主席習近平是「世界級的撲克高手」。一般認為，川普這樣說有兩個用意，一是要北京為川金會順利舉行負責，另一個是希望北京幫忙。