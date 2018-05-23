拚潮州自來水普及率達6成 水公司3年砸6億

2018-05-23 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處推動屏東潮州鎮自來水普及率，將斥資6億元，分成3年施工，力拚達到6成普及率，提供1萬2000戶乾淨用水，提升生活品質。

水公司七區處說，屏東縣地下水源豐沛，居民大多抽取地下水，做為民生用水，但近年來地下水品質變差，民眾裝設自來水意願提高，目前普及率超過5成，高雄普及率高達9成5。

七區處將斥資6億元，推動屏縣潮州鎮自來水普及率，其中4億元規劃縱貫潮州鎮自來水設備外線幹管系統，另有0.8億元興建潮州淨水場、1.2億元推動延管工程，將分3年施作完成。

七區處說，潮州淨水場分兩期興建，今年已完成1期工程，出水量可達5000噸，目前規劃2期擴建工程，預計今年底前動工，可再增加出水量5000噸，總計出水量可達1萬噸。

七區處指出，今年延管工程埋設100及200公厘延性鑄鐵管，全長大約4萬8000公尺用戶自來水設備外線，將於今年10月底完工，預計完成4000用戶，遍及各大公共設施用水。

七區處說，這次埋設的延性鑄鐵管是新式材料，延展性較佳，可抗震及防止漏水，使用年限可達40年以上；另斥資近2億元進行幹管工程，已經開工。

七區處說，潮州鎮大約有2萬用戶，初期先拚6成普及率，後續仍將進行延管工程，完工後不但可以穩定供水，也能滿足潮州鎮用水需求。