枋寮魚塭遭回填污泥 屏東環盟、地方齊批公部門

屏東縣環保局今天再度派人遭回填污泥的魚塭周界採樣。（記者陳彥廷攝）

2018-05-23 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉人和村建興段一處魚塭遭回填不明廢土，附近養殖戶一度連署並陳情「生活不下去」，不過，地主認為檢測未超標，對連署人提出妨害名譽告訴，認為遭迫害的黃姓地主反嗆：「農地憑什麼回填這些東西？」環保局今天（23日）再度前來採樣送驗。

黃姓養殖戶的魚塭慘遭包圍，南邊魚塭回填污泥、北邊回填廢棄建築土方，回填污泥所在地地主為國民黨籍縣議員劉淼松，媒體披露後，引發軒然大波。

現勘單位認定回填物為屬事業廢棄物的污泥，現正依廢棄物再利用管理辦法偵辦，不過，日前相關環保單位的檢測未超標，民眾自行送檢卻超標，環保局今天派員會同鄉公所採樣，期盼釐清，因為陣仗太大，一度被訛傳是「民眾包圍抗議」，媒體採訪還與地主發生磨擦。

環保局官員說，今天共採樣檢測魚塭的6個周界點土壤，以及民井水驗水質，結果恐須2到4週才能出爐。

而縣議員劉淼松說，已獲農業設施容許使用的函文，至於案件部分進入司法調查，基於偵查不公開的原則不回應，而連署陳情的事項為張冠李戴，已提出妨害名譽告訴。

黃姓養殖戶則嗆，位於下風處的他被回填污泥的不明化學噁臭味「直擊」，人、魚都快活不下去，直言「這些東西憑什麼回填農地」？

另一處遭建築廢棄土方回填的魚塭，則在黃姓養殖戶魚塭的北邊，今天可見推土機在環保局人員面前來去。環保局解釋，這塊地現況為回填磚瓦土塊等，已函請地政處裁處，並要求儘速回復原狀；至於污泥回填的魚塭，現勘後認定屬事業廢棄物，因涉刑責，已移請保七總隊偵辦，但從現狀來看應未封阻，以致出現民眾目擊砂石車進出的情況。

屏東環境保護聯盟今天也發出新聞稿，強力批評屏東縣政府把行政責任全推給檢調單位，該負責的行政裁罰全留在「案件已偵查」上打轉，刑案理應1事1罰，機具未扣押下，就是放任業者持續污染農地。

到場了解的自由台灣黨主任丁勇智批評環保局及鄉公所，推土機在環局人員面前來去「不忍卒睹」，環局應儘速處理緩解鄉民對立，而現任鄉公所一直處被動狀態。臉書粉絲團「枋寮人在地事」團長陳亞麟則抨擊，鄉內重大案件卻不見鄉公所關心及作為，令人擔憂。

鄉公所則低調回應，兩案都有查報，並發文給縣政府及地主，也要求地主清除，但農地回填實屬縣政府權責。