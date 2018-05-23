別只關注「鬼蝠魟」！保育類海龜落難數量 連年創新高

海生館水生生物收容中心這幾天進行例行的傷後復原海龜野放，小朋友也來歡送。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-23 22:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕澎湖鬼蝠魟遭誤捕事件引發各界關注，而台灣列入保育類的海龜，雖然在小琉球成為觀光大使，但全台擱淺或遭誤撈的數量，已經連續3年創下新高，今年也已經超過50件，海生館水生生物收容中心也期盼政府投入設計類似國外「漁網逃脫裝置」，為日益稀少的海龜保留一線生機。

這幾天，海生館水生生物收容中心再次進行例行的傷後復原海龜野放，主持中心的獸醫李宗賢談起「鬼蝠魟」引起的保育風波，疾聲呼籲各界也應關注保育類的海龜，尤其是漁網設計及垃圾問題。

李宗賢說，根據近3年資料統計，擱淺或受傷的海龜通報數字，從2015年126隻、2016年193隻到2017年達到210隻，今年也已經超過53隻，呈現年年攀升跡象，除了漁民、民眾較主動通報，也顯示人類活動對牠們的威脅始終不斷。

談到最常造成海龜傷亡的「卡網」狀況，李宗賢說，廢棄漁網有賴潛客、漁民及機關合作主動通報、清除，漁船上的網具則期盼政府單位協助漁民，開發類似國外的「漁網逃脫裝置」，讓海龜不慎卡網時，還有機會逃回大海，不受傷害！