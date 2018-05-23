荔枝椿象炸來吃！ 口感「酥脆有香味」

荔枝椿象在泰國是相當受歡迎的佳餚，現在台灣不但有泰國移工抓椿象打牙祭，還有本地人起而效尤開發新菜單。（圖擷取自「隨想」臉書）

2018-05-23 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕荔枝椿象肆虐季節又來到，南投草屯有小吃店業者推出「椿象料理」，在臉書上大量收購害蟲，打算製作荔枝椿象炒飯、荔枝椿象蝦鬆及鹹酥荔枝椿象，顧客試吃後表示，口感「有種無法言喻的香味。」

人稱「米香哥」的陳漢宗擁有一手好廚藝，見有東南亞移工抓荔枝椿象炸來吃，決定在臉書上收購荔枝椿象，向頻受害蟲所擾的荔枝農民喊話要「用新台幣消滅害蟲」。據《蘋果》報導，陳漢宗以1公斤500元代價收購而來的荔枝椿象，在入菜前先放入紹興酒中稍加浸泡約2分鐘收清潔消毒功效，隨後油炸看顏色變化至金黃酥脆後便起鍋備用。

陳漢宗說，在高溫油炸後，荔枝椿象的有害腺體已經失效，吃來酥脆安全不會危害人體。目前已經開發出荔枝椿象炒飯、椿象蝦鬆和鹽酥椿象，價位各為150元、350元及200元。

顧客在吃下酥炸口味的荔枝椿象幼蟲後，形容口感「脆脆的，比鹹酥的味道更香一點，沒吃過的香味！」

台南區農改場表示，荔枝椿象會由臭腺分泌出具刺激性分泌物自衛，如觸及皮膚或眼睛，會引起灼傷般的潰爛或過敏，但臭液在加熱後會破壞，國外也有人食用，但和國人的文化習慣並不符。

學者指出，荔枝椿象噴出的臭液有毒，但荔枝椿象本身無毒，遭到拍打或是丟到紹興酒、水中，都沒有機會再產生臭液，就算有，高溫油炸後就是一般蛋白質，當然可以吃。

至於民眾常見在樹上群聚紅色較細長的椿象其實名為紅姬緣椿象，會有臭味，但不會使人受傷，也對樹木無害，鳥類是牠們的天敵，近期會看到多種鳥類盤旋在台灣欒樹附近捕食紅姬緣椿象，是民眾觀察生態的好時機。而荔枝椿象則為外來種害蟲，會影響果物生長，其釋放的毒液也會刺激人體皮膚，導致紅腫潰爛。