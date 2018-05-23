中科二林園區二階環評過關 600多公頃僅1廠「孤軍奮鬥」

中科二林園區佔地600多公頃，空拍畫面是一片綠油油空地。（彰化縣政府提供）

2018-05-23 22:09

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕轉型過程一波三折的中科四期二林園區開發案，懸宕多年，今天（23日）總算有了結果，行政院環保署通過二階環評。對此，彰化縣政府建設處長劉玉平說，環評過關，宣告開發案全面進入設廠營運的實質階段，轉型後，園區原耗水、耗電的半導體和晶圓代工產業都被排除在外，取而代之的是精密機械，這與彰化縣本來就是台灣金屬加工和機械關鍵元件生產重鎮的資源相互連結，可望發揮相輔相成的產業凝聚效應。

中科二林開發案於2008年提出，隔年2009年通過基地遴選案，期間因地方阻撓與反對聲浪進行訟訴，於2012年重啟二階環評審議，致使開發案停滯。最早，縣府核准15家廠商進駐，最後只有1家生產醫療衛生器材的彰化縣在地廠商，於重啟二階環評前進駐設廠，擴充營運，多年來，這家廠商就在占地600多公頃的園區「孤軍奮鬥」！

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英大膽直言，懸宕10年的中科二林園區，即使通過環評可以正式營運，未來淪為「蚊子園區」機率很高。

施月英說，精密機械人才不在農村，不是政府開通道路，多了一條快速道路，園區就能蓬勃發展，況且，園區處屬地層下陷與土壤液化區，是否適合發展精密機械產業有待觀察。目前，二林地區因六輕危害，空氣污染嚴重，一旦中科二林園區真的啟動，會不會衍生更多環境問題，這是環保團體最憂慮的問題點！

開發10年的中科二林園區，佔地600多公頃，目前就僅1家設廠營運。（彰化縣政府提供）