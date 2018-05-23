海研船首見女船長 黃久倖：為台灣科研盡一份心力

台灣最大的海研船勵進今天在高雄港正式啟用，船長黃久倖（中），還有忍耐高溫在輪機室維護機械安全的三管輪黃淑毅（左）、輔助船長的三副羅穎（右）都是女性。（記者簡惠茹攝）

2018-05-23 21:50

［記者簡惠茹／高雄報導］台灣最大的海研船「勵進」號今天在高雄港正式啟用，船上3名女性更是全船「嬌點」，除了台灣海研船中第一位女船長黃久倖，還有忍耐高溫在輪機室維護機械安全的三管輪黃淑毅、輔助船長的三副羅穎，都是在海上工作少見的女性。

女船員在航運界已經相當少見，女船長更是少數中的少數，37歲的黃久倖個子嬌小，但是懷抱冒險和企圖心，從國立台灣海洋大學畢業後，跑商船長達10年，曾經最長在海上一待就是8個月。

黃久倖捨棄商船高薪，決定轉戰海研船擔任船長；她說，海研船的操作跟商船很不一樣，商船是單俥單舵，海研船則是雙俥，需要透過兩手操控，很具挑戰性，希望能接下這個任務，為台灣科學研究領域盡一份心力。

黃淑毅從高雄海洋科技大學畢業後，原本在商船跑船，她說，輪機維護的工作相當辛苦，不但要在高溫60度的空間工作，全身都會沾滿機油，有一次航行到中東附近時，半夜兩點她在輪機室工作的時候，因為溫度太高還中暑嘔吐。

可是惡劣的工作環境沒有擊退黃淑毅的航海夢，她說，從小就在高雄旗津長大，小時候阿公常常帶著她在港口散步，看到船就有股安心感，所以生育後還是決定回到船上工作，很感謝有老公的支持，讓她沒有後顧之憂，完成自己航海的夢想。