蕭敬騰、費玉清捐助流浪犬 徐園長：都開合法抵稅收據

2018-05-23 21:40

〔記者楊金城／台南報導〕收容流浪犬的「台南市徐園長護生協會」被指控涉嫌詐欺和非法募款，園長徐雯慧今天說，105年1月徐園長護生協會正式立案前，的確是提供弟弟徐文良個人帳戶作為捐款帳戶，但在成立協會後，提供的都是以台南市徐園長護生協會為戶名的帳戶。

有捐款人持續匯到協會成立前所提供的私人帳戶，徐雯慧說，協會也在去年遵從台南市社會局的勸導，將匯入私人帳戶的所有捐款總和提報國稅局作為協會的收入。去年11月也才被國稅局新營分局通知要補辦報稅資料。

徐雯慧說，協會從未對外募款，都是民眾認同理念後捐助，當中有演藝人員認同協會理念，也以捐款、捐飼料的方式來幫助園區。

徐雯慧說，去年藝人蕭敬騰捐款55萬多元和100包飼料，費玉清去年捐助二筆合計110萬元，Selina任家萱去年捐50萬，都是以徐園長護生協會開立政府合法立案的抵稅收據，並在臉書公告。

對於遭人指控詐欺和非法募款，徐雯慧在今年1月二度到台北市調查處說明，她反駁說「另一護生團體拜託我，我拿協會的發票幫忙，怎會變成我詐欺？」

她說，她曾在另一護生團體當7年志工，照顧園區動物的費用再向護生團體請款，105年1月徐園長護生協會立案後，協會買飼料的發票提供護生團體作內帳核銷，並不是真正的飼料費，實行一年了，怎麼會說提供的飼料發票與實際的飼費用金額上有出入呢？

徐園長護生園區設立6年多，2年前立案，目前收容3千多隻流浪犬，徐雯慧對指控顯得心情無奈，但她說，心裡沒有恐懼，也學會放下，未來會堅強的繼續往前走。

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