醫病》比中指沒人見怪 因為她……

家住虎尾的陳太太剪指甲剪成蜂窩性組織炎，逢人比中指還好沒人見怪。（記者廖淑玲攝）

2018-05-23 21:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕家住虎尾的陳太太最近逢人必比中指，卻沒有引起反感，原來她因為剪手指甲剪到肉沒有妥善處理，最後竟變成甲溝炎感染造成蜂窩性組織炎，還好及時到醫院處理，才保住左手中指。

1個多星期前，陳太太在家裡剪指甲時不慎剪到左手中指的指側肉，因為一般剪指甲剪到手是常見的事，雖然有流血病患也並不以為意，直到3天前因為整根手指甲紅腫、發膿，才到台大醫院雲林分院急診。

經急診醫師研判，病患甲溝炎感染已引發蜂窩性組織炎，緊急注射破傷風及緊急處理，今天在台大醫院雲林分院虎尾院區拔除指甲及清創，所幸病患本身沒有糖尿病，否則後果不堪設想，但原本只是手指上一個小洞竟搞到必需切除手指甲，令人覺得太不可思議。

台大雲林分院急診醫學部主任江文莒指出，在家中常常會因不小心碰觸產成傷口，此時可先用乾淨且經過消毒的水沖洗，再用紗布加壓以棉花棒沾四環黴素等常備藥輕微包紥即可。

若一時找不到乾淨的水，以台灣自來水的品質算不錯，可先在水龍頭下沖洗再處理；但若流血不止就需到醫院求診，並注射破傷風。

江文莒說，甲溝炎即所謂「凍甲」，發生在腳部居多，如陳太太手部案例較少見，病患一剪到手有傷口時就應先用乾淨的水沖洗，用紗布擦乾患處，再用四環黴素上藥，否則用大片ok繃包紥也可；若發現傷口有異狀，江文莒提醒病患仍應到醫院就醫不能放置不管，否則小病就變大病。

至於坊間指甲剪不勝枚舉，民眾可慎選，江文莒也特別提醒大家，家中可準備一些如四環黴素、優碘等常備藥品，以備不時之需。