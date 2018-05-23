桃園靠ESCO計畫 16萬盞高鈉燈將更換為LED

2018-05-23 21:28

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市有20萬餘盞路燈，只有4萬餘盞是LED路燈，其餘為較耗電高壓鈉燈，市議員郭麗華昨天質詢時關心另外16萬盞路燈更換進度，也呼籲市府在裝設LED路燈時也要注意光照對作物的危害；工務局長黃治峯說，市府將透過能源節省服務業（Energy Service Company, ESCO）計畫，以節省的電費來支應裝設LED路燈的經費，對該計畫市府並未增加預算，但用電將全面減少。

郭麗華表示，桃園市還有16萬盞高壓鈉燈路燈，其用電量為250瓦，與110瓦的LED燈泡照度相同，但高壓鈉燈用電量卻是LED路燈的三倍，市府應該儘快更換，達到節能省電目的，此外，之前裝設LED路燈發現影響作物生長情形，希望新設LED路燈要避免這個問題。

黃治峯表示，桃園市共有20萬餘盞路燈，其中列冊16萬盞、未列冊4萬盞，目前僅有列冊4萬盞路燈為LED燈泡，其餘為高壓鈉燈，此次ESCO計畫主要是將列冊、未列冊高壓鈉燈全面更換為LED智能路燈系統，ESCO計畫目前已經完成專案管理（PCM）招標，預估年底前完成規劃，從明年起啟動8年專案計畫，約需1年時間完成建置，最快2019年底，桃園市可進入全LED路燈時代。

黃治峯說，LED路燈容易因電流不穩定而故障，工務局明年將編列3億元經費進行老舊線路汰換，另LED路燈的光照較為集中，為避免對周邊稻田造成光害，未來設計時會採取多層折射、光罩等設計，減少LED光害。

副局長劉軍希指出，統計2014到2016年，桃園市平均每年用於路燈電費及維修費用為3.56億元，若以8年計算，約需28.48億元；若採用ESCO計畫，包含PCM經費、廠商施工建置費用、8年的電費，市府將支出28.03億餘元，每個月為3.5億元，還是較傳統便宜。

劉軍希表示，ESCO計畫除更換LED路燈，還建立智能系統，燈具故障會主動通報控制中心派工養護，不僅縮短作業流程，也減少巡修人工。