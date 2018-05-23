灌水？ 桃園農博今年339萬人次參觀 去年那1天完勝

2018-05-23 20:42

［記者謝武雄／桃園報導］桃園農業博覽會13日結束，40天下來參觀人次為339萬餘人次，與去年試營運23天、1298萬人次相差甚遠；對此，市議員林政賢今天質詢時批評，今年農博花了8.5億元，又大量動員民代、里長、社團，成績卻比去年還慘，莫非是去年灌水灌過頭？市長鄭文燦說，數字差異主要來自計算方法不同，去年由各進出口按次統計，今年採用人流的IOT（物聯網）科技。

鄭文燦說，以前舉辦大型活動，都會在出入口由工作人員按計數器來計算人數，難免有些誤差，他才決定今年農博採用比較科學的人流IOT科技；新聞處長張惇涵說，人流的IOT科技是以12處人流監測系統及中華電信手機使用推估，具有相當準確度，未來活動都會採用。

林政賢說，去年農博試營運前後只有23天，創下1298萬參觀人次，單單五一勞動節1天就超過500萬人，反觀今年的農博從4月4日到5月13日，前後長達40天的會期只有339萬餘人次參觀，還不如去年勞動節一天的參觀人次。

林政賢表示，去年平均每天參觀人次為56萬4347，今年為8萬4750，去年每天參觀人次是今年的6.6倍，若以每人次消費100元計算，去年23天創造近13億元業績，今年40天只有3.39億元，兩相比較，今年的農博成效只能用悽慘來形容，這樣的狀況不是今年辦的太差，就是去年灌水灌過頭。

林政賢說，市府的說法實在太牽強，所謂的人流系統就是從每個時段進出人次，來推估全部進出場人次，而「中華電信手機使用推估」是以中華電信佔電信業比例，以中華電信通話、上網頻率反推現場民眾數量，這兩種方式只能說是概算，計算出來的誤差值肯定比現場派工讀生點人頭按鈕的方式來得大；去年的農博號稱有1300萬人次參觀，單單五一勞動節當天就有500萬人次，扣除長期在外、臥病在床，幾乎是6成以上的台灣人來看農博，這樣數據不是灌水是什麼？