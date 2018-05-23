為何只漲我？嘉南藥理藥學系 調漲新生學雜費惹議

2018-05-23 21:23

〔記者萬于甄／台南報導〕外傳嘉南藥理大學有意調漲今年藥學系新生學雜費，但校方單單只調漲藥學系一個科系，引起學生不滿，甚至傳出是因為興建藥學系新校舍大樓，讓學生質疑校方調漲學雜費的合法性及正當性；嘉南藥理大學澄清，調漲學雜費尚未送教育部審查，調漲也是校方財務整體考量。

嘉南藥理大學藥學系為是學校主力科系，全系學生人數約960多人，今年傳出校方有意單獨調漲藥學系「大一新生」的學雜費，調漲3.5％，引起學生反彈。

學生認為，嘉南藥理大學會計室網頁收支餘絀預計表顯示，校方每年都有盈餘，為何要獨漲單一科系學雜費？此外，校方也曾宣稱，漲藥學系學雜費是作為興建藥學系新教學大樓所用，但校方曾編列預算興建工安大樓，當時也未調漲工安大樓相關科系學雜費，為何雙重標準只漲藥學系？

校方：財務考量 尚未送教育部審查

嘉南藥理大學說，調漲學雜費計畫會在5月底前送教育部審查，尚未確定，主要調漲今年新入學藥學系大一新生，每學期學雜費從5萬6825元，申請調漲為5萬8814元，漲幅約3.5％，每學期增加1989元。

嘉南藥理大學指出，近年校方投入大量經費資源建設實驗大樓，主要也是為提升藥學系教學品質及學習環境；實驗大樓啟用，內部建置的門診藥局、社區藥區、製劑室及無菌室等，也都需花費經費維護，增加不少藥學教育辦學成本，因此，今年才擬向教育部提出學雜費調整申請。