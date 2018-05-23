科技部勵進號海研船今在高雄香蕉碼頭啟用

2018-05-23 22:09

〔記者張忠義／高雄報導〕為奠定海洋科學研究與技術發展的基石，科技部建置海洋研究船隊，「勵進研究船」是首艘最新的研究船，今天下午在高雄香蕉碼頭由科技部長陳良基主持啟用儀式，並宣示未來將和國際合作開發海洋資源。

陳良基表示，科技部以逾2年的時間打造勵進研究船，希望這艘2629噸的研究船每次出航都有好的準備，可以突破遠洋研究並樹立好的典範，也盼每次的返航可以帶回讓國人更有感的研究成果，未來會以高雄港為母港，，預計9月出發進行長期航次，。

陳良基又說，繼勵進研究船之後，未來將有汰舊換新後的新海研1、2、3號研究船陸續加入，將藉由研究船資源的整合，進一步強化海洋探測能力，全面提升海洋科技研發，以創新的科技開發海洋資源、保育海洋環境、永續守護台灣，開創國家新世代的契機。

勵進研究船在結構安全上採高標準的雙層船殼打造及更高航行穩定度的減搖水櫃、可原地迴轉的全迴轉式推進器、適合海上研究作業的電力推進系統、搭載3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV）、全方位的岩心採樣設備、高精度與全深度海底地形測繪聲納系統等，是一艘集先進功能於一身的海洋科學研究利器。

科技部期許勵進未來在全球氣侯變遷、能源探勘與地質災害等議題建立探測能量、離岸風電的產業應用等，在政府藍色國土調查方面也能持續航向國境之南，擴展藍色國土的經營。

勵進號未來將由海洋中心管理營運，每年可提供250天作業船期，以支援基礎學術研究及培育海洋科技人才，精進海洋科研實力，勵進研究船由新加坡造船公司打造，船身長75.97公尺、船身寬16公尺、總噸位是2629噸、巡航船速10節、最大船速12節、可搭載人數43人、可航行天數30天。