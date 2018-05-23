永安漁港「海螺文化館」爆抄襲 建築師公會初判：並沒有

2018-05-23 20:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府規劃在永安漁港設置「海螺文化館」，卻遭《壹週刊》爆料抄襲英國東倫敦大學學生作品；市府委託建築師公會鑑定，初步判定「沒有涉及抄襲」，預計下週市府會收到鑑定報告書，新建工程處說，海螺文化體驗園區仍按表訂時程進行，預計年底前發包施工。

海螺文化館是客家事務局爭取前瞻建設經費，在永安漁港北岸約5.6公頃的基地打造「永安海螺文化體驗園區」的主體建築，總工程經費3億3116萬元，海螺文化館則是主體建築，市府於今年1月30日決標，由戴小芹建築師事務所以917萬餘元得標，未料日前遭爆料，得標作品疑似「抄襲」英國東倫敦大學學生「mik3yon」個人IG上的設計圖。

新建工程處長陳智仁說，建築師公會前後召開兩次會議，會中邀集法律、建築等領域專家學者，討論設計、創作歷程是否完整、有脈絡可循，初步認定，海螺文化體驗園區以海螺作為設計意象，其建築曲線隆起，象徵從沙堆中冒出，設計過程有完整思考脈絡、發想過程，與「mik3yon」作品，無論是空間使用與平面配置都不同，充其量只是外型有些類似，但這是海螺的基本型態，並無抄襲。

陳智仁說，疑似抄襲案爆發至今1個多月，英國東倫敦大學並未與市府接觸，也未發函，市府將依據建築師公會意見，繼續推動海螺文化園區案，預計6月1日前完成基本設計，今年底前招標發包施工。