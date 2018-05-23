彰縣過半鄉鎮淪陷 今起3天噴藥全面撲殺荔枝椿象

花壇鄉公所今起3天在全鄉噴灑化學藥劑撲殺荔枝椿象。（記者湯世名攝）

2018-05-23 20:26

〔記者湯世名／彰化報導〕荔枝椿象危害各地果樹、居家環境情形異常嚴重，彰化縣政府農業處調查，全縣有過半數鄉鎮市都已淪陷，由於適逢荔枝、龍眼即將進入採收期，從今天起一連3天在有危害通報的鄉鎮市展開噴灑化學藥劑，每棵荔枝、龍眼樹及台灣欒樹都不放過，將荔枝椿象全面撲殺，避免蔓延至其它鄉鎮。

花壇鄉公所清潔隊、農業課今天起在全鄉18個村同步展開噴灑化學藥劑撲殺荔枝椿象行動，只見工作人員逐一找尋荔枝、龍眼樹及台灣欒樹，對著整棵樹噴灑藥劑，沒多久一隻隻荔枝椿象從樹上掉落，地面滿是死亡的荔枝椿象，景象駭人，清潔人員直呼：「荔枝椿象數量多到難以想像，實在恐怖。」芬園鄉是縣內黑葉荔枝的最大產地，今年受害情形相當嚴重，果農預估今年產量恐將大減，鄉公所也已展開噴藥作業。

有果農認為，荔枝椿象已對荔枝、龍眼樹造成危害，今年這兩種水果產量勢必將受到影響，希望縣府能在實施噴灑藥劑除蟲害之外，也能編經費來補貼他們的損失。

縣府農業處副處長郭至善表示，今年荔枝椿象危害情形嚴重，彰化縣部分主要集中在沿八卦山有種植荔枝、龍眼樹及台灣欒樹的鄉鎮市，經調查至少有過半鄉鎮市淪陷，果園部分，包括有果農管理的果園，以及廢棄的果園，其中又以荒廢的果園荔枝椿象數量最多，由於無人管理維護，也是荔枝椿象危害不斷擴大的主因之一；居家部分，則是從附近果樹往外蔓延，造成居民恐慌。

郭至善指出，這幾天已有部分鄉鎮市公所先行展開噴灑化學藥劑作業，但由於各地公所噴灑藥劑日期不一，恐造成荔枝椿象防治漏洞，因此他們決定從今天起，一連3天針對有危害通報的鄉鎮市同步噴灑藥劑，每一棵有荔枝椿象盤據的果樹都不放過，希望能將荔枝椿象全面撲殺，讓損害降至最低。