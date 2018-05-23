南市明起第一階段限水 夜間減壓供水

2018-05-23 20:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今晚宣布，大台南明天進入第一階段限水。水公司將於每日夜間11時至隔日凌晨6時實施減壓供水，以達節水成效，市府籲請民眾體時艱，繼續加強節約用水。

由於今年以來降雨明顯偏低，南部地區主要水庫蓄水量逐漸降低，經濟部水利署今天召開旱災經濟部水利署災害緊急應變小組會議，決議南市水情燈號於明天24日由綠燈調整為黃燈，進入第一階段限水。

市府表示，各主要水庫集水區降雨量由去年8月迄今統計僅為歷年平均5成，南市水情燈號亦自去年10月1日起由藍燈（水情正常）轉為綠燈（水情稍緊），水庫水位目前仍持續下降，曾文-烏山頭水庫水量剩餘4517萬噸（8.5%），南化水庫水量剩餘2603萬噸（27.9%），且5月23日鋒面亦未為南部地區帶來明顯降雨，南市旱象未見舒緩；

另依中央氣象局天氣展望分析，5月底有鋒面快速通過，預估降雨有限，第2週鋒面亦有接近的機會，但不確定性大。至於未來第一季雨量，6月雨量正常偏少，7～8月雨量尚不明朗。

市府表示，農業用水採供7日停7日灌溉措施，並持續加強灌溉管理控管水量，水利會已擬定最節約供灌方案，配合現地降雨撙節用水，以5月底水庫蓄水量不低於嚴重下限進行控管供灌水量，以延長水庫供水期程，確保5月底前預留2個月民生及產業用水為努力目標。

市府並強調，包括機關學校節水、各局處業務節水、抗旱井整備及開放水資源回收中心回收水取用次級用水，中央及地方已經針對這次旱象預為準備，大家安心，不過仍呼籲民眾持續節水，以備不患，「省今日之水，解明日之渴」。