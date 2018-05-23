中科四期二林園區環評通過 將增2.5萬個工作機會

2018-05-23 20:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕歷經環評有條件通過，後開發許可又遭撤銷，進入二階環評，整體程序已近10年的中科四期二林園區，進入二階環評後歷經2次專案小組會議後，今於環評大會中釐清用水量及廢水回收再利用等疑慮後，終於獲得「通過」結論，估計將可提供2萬5千個工作機會。

2008年提出的中科四期計畫，預計引進精密機械、生技、半導體及光電等產業，並由當時的國科會選定彰化二林，2009年初送至環評審查，產生許多環境及徵收爭議，不過當年10月仍有條件通過環評。反對開發的居民提起訴訟，2012年底台北高等行政法院撤銷開發許可。

不過隨後2014年遭撤銷處分發回重審，但當年的第262次環評大會時，科技部及中科都願意進入二階環評，去年起遂開始範疇界定程序，已歷經2次專案小組，獲得「建議通過」結論，昨正式送環評大會審議。

會前即有數十名民眾聚集環保署大門口，對此案表達支持，包括彰化縣長魏明谷、彰化立委等也特別環評大會會場，向環委表示希望通過此案，促進地方發展。不過也有環團在會中要求加入監督小組，並對消防救災制度、用水及廢水等問題，提出質疑。

全案歷經2個多小時討論，環評大會最後決議此案通過，但也要求中科應就園區內消防建置進行規劃，並定期演練；此外，也要求應確實設立環境保護監督小組，參與相關環境議題之檢視，其中民間團體及當地居民代表不得少於3分之1。